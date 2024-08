Grande successo per la “Notte Bianca” a Marina di Modica. Boom di presenze grazie alla musica dei Dj locali

Finalmente, qualcosa sarà successo, almeno per quanto riguarda gli spettacoli. C’è stato sicuramente un cambio repentino, o un’inversione di marcia. Stiamo parlando di Marina di Modica, stranamente sono tornati i giovani, e manco a dirlo la frazione è tornata a pullulare di gente. Allora avevamo visto giusto, quando abbiamo scritto che occorreva puntare sui giovani. Bastava riuscire a catturarli, perché con loro sono tornate le famiglie. Sono bastati due fine settimana, grazie a chi ha voluto scommettere su una strada che nel passato ha dato i suoi risultati, e ha continuato a vederci lungo, Non serve andare a pescare chissà dove investendo troppe risorse economiche, sono bastati i Dj locali a riempire piazza Mediterraneo e di conseguenza tutta Marina di Modica. Ci sono situazioni in cui si dice meglio tardi che mai! C’è qualcuno che ha detto finalmente qualcosa, si muove, anche se a stagione abbondantemente iniziata. A Marina di Modica ad esempio, come abbiamo detto in soli due fine settimana, sono tornati i giovani, quasi increduli, che qualcuno si fosse ricordato che loro ci sono. Infatti, il primo spettacolo di grande richiamo del Modica Summer Fest 2024, è stato il concerto di Ludwing a piazza Mediterraneo. Mentre venerdì scorso, abbiamo assistito a uno spettacolo incredibile dove in piazza non c’era spazio nemmeno per un ago, tanta la gente presente. Del resto i numeri parlano chiaro, e quello di venerdì sera ne è stato un esempio. La verità è che le stagioni si programmano con i tempi giusti, e soprattutto con le persone che hanno le competenze giuste, senza togliere i meriti a nessuno. Ecco perché se si vuole puntare a una stagione estiva vincente, occorre pensare come accontentare tutti. D’accordo con gli spettacoli a pagamento, ci può stare, anche se per pochi intimi e costano un botto di soldi, e non tutti se lo possono permettere. Allora, offriamo qualcosa anche agli altri, e soprattutto non allontaniamo i giovani. Non solo Marina di Modica, sabato 27 ad esempio Modica Alta, grazie ad alcuni giovani che si sono autofinanziati, è stata organizzata una serata di mezza estate per tenere la gente in città e fare rivivere una “festa” in allegria, pur tra mille difficoltà. Eppure la piazza ha risposto, e li ha ripagati, perché è stato un grande successo, proprio come a Marina di Modica. La gente e i giovani si sono finalmente divertiti.



