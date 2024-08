Basket. Gabriele Narviciute alla Passalacqua Ragusa

Fisico ed esperienza. La lituana Gabriele Narviciute, classe 1990, una vita nei campi di basket italiani della massima serie e con qualche apparizione in Serie A2, è una giocatrice della Passalacqua Ragusa di basket. Narviciute, giocatrice interna che può adattarsi sia nel ruolo di “4” che di pivot, è reduce dalle ultime due stagioni con la maglia di Campobasso, in Serie A1, dove ha rappresentato un valido supporto nelle rotazioni del pacchetto lunghe, precedentemente è stata a Empoli per sei stagioni, tra Serie A1 e Serie A2 contribuendo alla promozione della formazione toscana nella massima serie e rappresentando un punto di riferimento della squadra. Gabriele Narviciute è arrivata in Italia a soli 15 anni, approdando a Parma dove ha iniziato il suo percorso in A1, con fermate poi anche a La Spezia e Ariano Irpino, prima dei sei anni a Empoli e delle due stagioni a Campobasso. Adesso la chiamata di Ragusa per una Serie A2 in cui può tornare ad essere protagonista.

