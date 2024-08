La “Parola”, soffio vitale della poesia di Pisana…di Claudia Piccinno

Ho letto il libro Profili di tempo e d’anima di Domenico Pisana, edizione Operaincerta 2024, centellinando le pagine un po’ per volta. La raccolta si compone di due sezioni principali. La prima intitolata Nella dimora dell’inconoscibile, tra Kronos e kairos, la seconda Tra immanenza e trascendenza.

Sebbene la selezione dei testi risponda nelle varie sezioni a criteri filosofici precisi, tutte le poesie sono attraversate dal ricorrere di determinati termini, primo fra tutti la Parola con la P maiuscola, a seguire: tempo, clessidra, speranza, attesa, anima, sogno.

Per chi di noi conosce le vicende personali del Poeta, si riesce a distinguere un prima e un dopo, ma l’afflato lirico è lo stesso, sempre connotato da una profonda fede che si traduce in accettazione dell’esperienza terrena come preparazione al Golgota e alla resurrezione.

Sebbene infatti il poeta evoca con malinconia una fase di sospensione sui letti d’ospedale, sempre prevale il conforto sulla disperazione. Egli sa che questo crepuscolo a cui tutti i mortali vanno incontro, in realtà si tradurrà in una magnifica Alba per tutti coloro che credono in un disegno divino.

Sono tanti i testi che egli dedica alla famiglia, ai nipotini e alla figlia Miriam nel giorno del suo addio al nubilato; in altri componimenti Pisana reclama invece anelito di pace e chiarezza in questi quadri di attualità incerti e confusi. Ci sono riferimenti alle guerre in corso, alla povertà valoriale della società contemporanea, tanto da portarlo a scrivere: “Basta sangue. Basta morte. Che Caino siamo pure noi!”

Eppure in un altro componimento afferma: “non si arrende il cuore alle sirene di morte“.

Ciò sta a testimoniare come il tempo si articoli in riferimento all’anima su piani differenti rispetto allo scorrere cronologico; l’attesa della primavera è metafora di rinascita su più livelli, sia essa guarigione o resurrezione.

Domenico Pisana è nato a Modica, è poeta teologo, giornalista,-scrittore, critico letterario. Ha conseguito il dottorato in teologia morale presso l’Accademia Alfonsiana dell’Università Lateranense di Roma; nel 2005 ha fondato il Caffè letterario Quasimodo di Modica che opera nella provincia di Ragusa e oltre.

Claudia Piccinno

Docente, poetessa e traduttrice leccese, collaboratrice di varie riviste letterarie a livello internazionale.

Salva