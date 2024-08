Cassonetti che imbrattano la strada a Modica. Riceviamo

Al gentilissimo direttore dell’RTM.

Sono il signor Amore sto inviandovi una segnalazione, in merito agli operatori ecologici dell’IGM che effettuano il lavaggio dei cassonetti. Dopo aver lavato il cassonetto tutto il liquame viene buttato nel manto stradale lasciando l’impronta e per circa due giorni, con il caldo, si emana un odore nauseante, soprattutto per coloro che passano a piedi. Codesti operatori dovrebbero essere controllati da qualche caposquadra per effettuare il lavoro come si deve, e si dovrebbe pulire il manto stradale.

Con osservanza

Giovanni Amore

