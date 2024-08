Nasce il Comitato per la difesa e lo sviluppo dell’Aeroporto di Comiso

Il prossimo 7 agosto, a partire dalle 18, nella sala convegni del Centro Direzionale del Comune di Ragusa, nella zona artigianale, è prevista la presentazione ufficiale del Comitato per la difesa e lo sviluppo dell’Aeroporto di Comiso.

L’incontro è aperto a tutti, ma si invitano i partecipanti a non intervenire con argomenti diversi da quelli che stanno alla base dell’iniziativa popolare.

Il Comitato, infatti, è un movimento spontaneo senza alcuna referenza politica che chiede ai gestori dello scalo l’aumento dei voli su Comiso con la conseguente crescita dei passeggeri e dell’economia del territorio.

A 11 anni dalla sua apertura al traffico civile, l’aeroporto di Comiso è volutamente tenuto in una condizione di sospensione e risulta l’unico scalo di Sicilia abbandonato al suo destino.

“Vogliamo costruire un futuro migliore insieme, ogni voce conta e la partecipazione di tutti è fondamentale per il successo del comitato – dice il referente, Antonio Prelati”.

