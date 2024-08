Carini – Khelif, l’opinione di Valeria Calabrese

L’abbandono del match olimpico dopo 43 secondi da parte della pugilessa italiana Angela Carini nei confronti dell’algerina Khelif è un episodio destinato a creare polemiche e prese di posizioni. Senza entrare nel merito della questione, abbiamo voluto ascoltare chi vive la realtà del pugilato femminile da anni. Chi ha vinto titoli italiani ed internazionali a ripetizione e che oggi è un’allenatrice proprio della nazionale italiana: la modicana Valeria Calabrese che così esprime il suo pensiero

Facciamo un passo indietro..

Agli ultimi campionati del mondo l’algerina e un’altra atleta cinese sono state squalificate perché in seguito a lamentele da parte delle altre atlete riguardo la durezza dei colpi, erano state poste sotto dei test da cui è risultato il testosterone altissimo.

Adesso però la federazione internazionale IBA, avendo a capo un presidente russo, non è stata ammessa alle olimpiadi che sono state organizzate sotto l’egida del CIO e non dell’IBA.

Il CIO, in contrasto con l’IBA, ribadisce che l’atleta in questione all’accertamento del sesso è a tutti gli effetti una donna.

Io la conosco personalmente e posso dire che di donna, fisicamente non ha nulla..a vederla.

Ma non è l’unica.. nel senso che sono tante le atlete ad alti livelli per cui si fa fatica a capire se siano donne o uomini.

E non è il primo caso questo perché già al mio primo campionato del mondo in India nel 2006. in seguito, le atlete indiane si scoprì fossero ‘atleti indiani’. E per essere precisi ne abbiamo incontrata una recentemente che adesso fa il tecnico ed era calvo e coi baffi 😂.

Per quanto riguarda la scelta di Angela, non la condivido appieno perché così ha dato l’impressione di voler cavalcare l’onda della polemica.

Potrei anche essere d’accordo nel voler protestare, nonostante sulla carta sia tutto regolare.

Ma per protesta, decido di non salire. Oppure salgo e tolgo i guanti al gong e scendo.

Iniziare il match e abbandonare a 40 secondi sottoponendomi al verdetto degli arbitri, non la chiamare protesta.

Ma potrebbe anche essere vero che, come dice lei, ha sentito un colpo molto forte ad ha scelto per la propria incolumità.

Escluderei una premeditazione da parte dell’angolo perché lo conosco l’angolo, e non è per queste cose.

Però dopo 4 anni di vita investiti lì..io me ne andavo a morire piuttosto che scendere.

