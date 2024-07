Ispica. Pugno duro della Questura per la paurosa rissa di sabato notte

Alla luce degli eventi occorsi nella notte tra sabato 27 e domenica 28 luglio u.s. in un locale della movida nostrana a Ispica, la questura di Ragusa, ha sospeso ogni tipo di attività per giorni 15, a causa della terribile e violenta rissa, che ha suscitato sgomento nell’opinione pubblica, a seguito di quanto accaduto, mettendo in allarme i cittadini, preoccupati per questi fatti che sono finiti agli onori della cronaca, ma soprattutto che mettono in apprensione coloro che abitano nelle zone circostanti, per quanto si è potuto vedere attraverso immagini e video pubblicati da diversi canali social media.Intanto, le indagini sono in corso per cercare di identificare gli autori della rissa,grazie anche ai tanti video che continuano a circolare e le varie testimonianze di alcuni cittadini che hanno fornito delle utili informazioni per identificare i responsabili di quanto accaduto.



