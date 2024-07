L’Anffas di Modica cerca casa. “Com’è difficile!”

Continua la ricerca di una casa per i ragazzi di Anffas Modica APS. Nonostante vi siano leggi che sanciscono il diritto delle persone con disabilità a scegliere dove e con chi vivere, non solo il pubblico langue (manca infatti una progettualità in tal senso) ma anche il privato rimane a guardare.

Non sono poche infatti le difficoltà che, come associazione, stiamo riscontrando nella nostra ricerca. Ci è addirittura stato detto che si preferisce “non affittare alle persone con disabilità”, cosa di cui comunque ci eravamo accorti.

Non chiediamo trattamenti di favore (tantomeno a livello economico) ma solo di dare la possibilità ai nostri ragazzi, seguiti da operatori, di potersi sperimentare in un contesto di vita extra familiare per iniziare a progettare per loro e con loro una vita adulta e, per quanto possibile in base alle caratteristiche di ciascuno, indipendente.

Un momento infatti a cui le famiglie pensano con particolare timore è quello in cui non ci saranno più loro a prendersi cura del proprio figlio con disabilità; spesso in questi casi l’unica alternativa è l’inserimento in contesti residenziali, non scelti o sconosciuti e non adatti alla persona con disabilità, tra l’altro senza che questa abbia elaborato o sperimentato prima il distacco dai genitori.

Dato che crediamo che l’istituzionalizzazione non sia l’unica scelta possibile e che il “dopo di noi” vada preparato nel “durante noi” contiamo sulla sensibilità della comunità modicana e invitiamo chi abbia una casa in affitto a contattare la nostra associazione. Ufficio 0932/762877 – info@anffasmodica.it

