Incetta di titoli per il modicano Ardita a Sapri

Ha fatto incetta di titoli il modicano Stefano Ardita (è originario di Avellino), a Sapri. Il 42enne atleta ha vinto il titolo di “Mr. Universe”, quello assoluto di “Mr. Europe”, che gli ha consentito di aggiudicarsi la Pro Card, e si è classificato secondo nella categoria “Mr. Italia”. L’evento è stato organizzato dalla Federazione IBFA (International Body Building & Fitness Association). Grosse soddisfazioni, dunque, per lo sport siciliano e modicano e per Stefano Ardita che, con sacrifici e duro lavoro in palestra, continua ad incamerare risultati importantissimi.

