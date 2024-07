Avimecc Volley Modica: Simone Di Lorenzo è il nuovo scoutman

L’Avimecc Volley Modica ha un nuovo scoutman. Si tratta di Simone Di Lorenzo sarà di grande aiuto nelle valutazioni di coach Enzo Distefano.

Di Lorenzo ha maturato esperienza in campionati importanti in campo femminile, ma ha già affrontato il campionato di serie A3 con la Saturnia Acicastello. Ha iniziato la sua carriera collaborando con il settore giovanile della Roomy, per poi appunto passare in Terza Serie con il sestetto etneo. Poi l’esperienza in A2 con Lagonegro, mentre nella scorsa stagione è stato lo scoutman del Catania Volley.

“Per me – dichiara Simone Di Lorenzo – è un privilegio entrare a far parte della ‘famiglia’ Avimecc Modica. In passato c’era già stato qualche contatto, questa volta la nuova chiamata mi ha convinto ad accettare e ora darò il massimo per questa importante realtà pallavolistica siciliana. Il campionato di serie A3 – continua – di anno in anno sta progressivamente salendo di livello, quindi diventa sempre più difficile indicare le squadre favorite. Tutte le squadre vorranno dire la loro in stagione e credo che anche noi non saremo da meno. Molte persone dell’ambiente pallavolistico, mi hanno sempre parlato bene dell’ambiente e della società e di chi ne fa parte. Vista lamia giovane età – conclude Simone Di Lorenzo – quella con l’Avimecc Modica sarà una stagione di grande opportunità di crescita sia professionale,sia personale. Sulla squadra ho pochi dubbi. Lo zoccolo duro è stato riconfermato a riprova della continuità del progetto e del lavoro di tutto lo staff e per questo motivo non già l’ora di iniziare”.

Felice dell’arrivo nel suo staff coach Enzo Distefano che si è subito trovato in sintonia con il suo nuovo collaboratore.

“Sono contento dell’arrivo nel mio staff di Simone Di Lorenzo – spiega Enzo Distefano – perchè siamo entrati subito in sintonia dopo esserci confrontati su come lavorare e soprattutto interpretare i numeri e le statistiche in questa stagione di serie A3 ormai alle porte, che verranno fuori dal suo lavoro. Simone è un ragazzo che ha avuto tante esperienze in campo femminile, in diverse categorie tra le quali quella in serie A2 a Lagonegro con Barbiero. Ora arriva all’Avimecc Modica e spero tanto anche nel suo entusiasmo che ha manifestato nell’interfacciarsi con una categoria per lui quasi nuova, ma – conclude il coach dell’Avimecc – i suoi grandi stimoli sono una garanzia per tutti noi e sono certo che in questa stagione andremo a ‘braccetto’ avendo entrambi chiari gli obiettivi che vogliamo e dobbiamo raggiungere”.

