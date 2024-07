Florida. Il Dipartimento di Giustizia arresta una spia cinese

Li Ping, 59 anni é un cittadino stratunitense con doppio passaporto che lavorava nel settore delle telecomunicazioni. In realtà è stato un “agente cooperativo” per i servizi segreti cinesi da oltre 13 anni, secondo l’atto d’accusa. La spia in questione, cittadino statunitense, originario della Cina, risiede attualmente a Wesley Chapel, Florida, in base a una foto segnaletica della contea dello sceriffo di Largo, Florida del 20 luglio scorso. E’ stato appurato che su richiesta di un funzionario del Ministero della sicurezza dello Stato cinese a Wuhan Li, l’arrestato ha inviato informazioni riguardanti dissidenti cinesi, attivisti pro-democrazia, governo degli Stati Uniti, e guarda caso, proprio del gruppo spirituale Falun Gong, in Cina oggetto di continue repressioni, tra cui torture, detenzioni di lunga durata e prelievo forzato di organi. Nell’aprile 2013, ha inviato all’ufficiale cinese i dettagli di due autori israeliani che avevano scritto un libro sul Falun Gong, secondo quanto riportato nell’atto di accusa. Si presume che abbia condiviso informazioni sulle capacità di sorveglianza elettronica del governo degli Stati Uniti e sulle operazioni di organizzazioni non profit statunitensi, e nel 2017 gli è stato creato un piano di controllo riservato. Secondo l’atto d’accusa si evince che la Cina a chiesto a Li Ping per due volte di fornire informazioni sui suoi datori di lavoro, una “grande compagnia di telecomunicazioni statunitense” nel marzo 2015, in merito alla creazione di sua nuova filiale in Cina, e nel marzo 2022, di inviare materiale di formazione sulla sicurezza informatica dal suo nuovo datore di lavoro, una società internazionale di tecnologia informatica. Ma sono i praticanti del Falun Gong a destare maggiore preoccupazione ” per i servizi segreti cinesi “a causa della difesa da parte del Falun Gong di idee considerate sovversive per il PCC”, si legge nell’atto di accusa. Li è stato arrestato il 20 luglio scorso e rilasciato due giorni su cauzione dopo la sua comparizione in tribunale. Gli Stati Uniti sono piene di spie cinesi annidate un pò dappertutto.

