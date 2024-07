Una nuova pedina centrale nel Modica calcio con Sebastiano Battaglia

Il Modica Calcio rafforza il suo centrocampo con l’arrivo di Sebastiano Battaglia, una pedina in più nella zona nevralgica del campo per l’inizio della preparazione alla prossima stagione.

Il classe 2002 torna in Sicilia dopo le esperienze in Alto Adige con la Mori Santo Stefano, con cui ha vinto il campionato, e con la C.S. Vultur in Basilicata. Cresciuto calcisticamente a Ragusa, conosce bene il nostro calcio, ha iniziato con i colori del Santa Croce in Eccellenza la sua esperienza tra i grandi e successivamente ha indossato la maglia del Ragusa con cui ha vinto Campionato e Coppa Italia nella stagione 21/22.

“Sono felicissimo di essere approdato a Modica, una città che mi ha sempre affascinato calcisticamente e non – dichiara Battaglia – Appena sono arrivato, parlando con il direttore Pitino ho trovato in questa società grande serietà e voglia di far bene e questo mi stimola molto. Conosco bene la tifoseria modicana e la stimo molto perchè per un giocatore è fondamentale sentire il loro affetto. Sono pronto ad onorare questa maglia per loro e per tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno permesso di essere qui oggi”.

Salva