Richieste inascoltate a Modica. Riceviamo

Gentilissimo direttore dell’RTM.

sono il signor Amore, ho letto nel vostro editoriale che per Modica sono state stanziate somme col PNRR per ristrutturare il Palazzo Denaro Papa, l’albergo dei poveri, palazzo degli studi, palazzo Campailla, piazza Mediterraneo e l’ex mercato della frutta. Tutto questo è già pronto e assegnato alle ditte che dovrebbero effettuare i lavori.

Al contrario il sottoscritto dopo 20 anni di sollecitazioni per la messa in sicurezza del ponte Milano-Palermo, non ha ottenuto nessuna risposta. Forse dovrò attendere altri 20 anni, e lo stesso per il mega posteggio della via Conceria che ho segnalato svariate volte senza essere ascoltato, sia dalle amministrazioni e dai sindaci precedenti, per loro questi problemi non sono importanti e così passano in seconda fila.

Distinti saluti

Giovanni Amore

