Problema acqua a Modica. “Tutto sotto controllo”

I risultati definitivi sulle analisi sull’acqua in uso a Modica, dopo una serie di prelievi in varie aree della città, saranno diffusi nella giornata di domani. Ma da Iblea Acque, fanno sapere che non c’è da allarmarsi: l’acqua è limpida. Nessuna preoccupazione, dunque: l’acqua non è e non sarà razionata in alcun quartiere. Rare sono le situazioni di disagio secondo Iblea Acque, che vengono monitorate costantemente e risolte in tempi stretti, in modo che il disagio stesso non sia di dimensioni e durata insostenibili e non si verifichi un’interruzione di erogazione per lungo periodo.

In questo senso, ad esempio, Iblea Acque ha seguito un intervento di manutenzione straordinaria della condotta di collegamento dei serbatoi Costa del Diavolo e Chirichiddi, e domani, 24 luglio, potrebbero verificarsi disservizi dell’erogazione idrica nella zona di Modica Alta.

Infine, il sindaco ha stabilito di staccare la diffusione dell’acqua alla fontana del Cellini in Piazza Corrado Rizzone. per dare un segnale concreto di attenzione contro gli sprechi. La situazione è abbondantemente sotto controllo ma ciò non ci autorizza ad approfittarne. E’ quanto comunica il sindaco della città in una nota appena diffusa

Salva