Incontro su “Principali norme di primo soccorso e iniziali approcci al DAE” a Scoglitti

Un importante incontro formativo su “Principali Norme di Primo Soccorso e Iniziali Approcci al DAE” (defibrillatore automatico esterno), si è svolto, nei giorno scorsi, a Scoglitti nei locali messi a disposizione dal Circolo degli Anziani, in Piazza Sorelle Arduino. L’evento ha visto la partecipazione di 15 soci del Circolo degli Anziani e di due ragazzi di 10 e 12 anni, che hanno affiancato i corsisti appartenenti al Kiwanis Vittoria Colonna Valle dell’Ippari.

Il corso è stato tenuto dal dott. Gaetano Giarratana, anestesista rianimatore, che ha condiviso le sue competenze e la sua esperienza in materia di primo soccorso. Il dott. Giarratana, già in pensione, è stato di recente nominato dal sindaco, Francesco Aiello, come esperto a titolo gratuito delle problematiche inerenti il progetto “Vittoria e Scoglitti cardioprotette”. Questo progetto, elaborato dallo stesso dott. Giarratana e offerto gratuitamente alla città, mira a salvaguardare la sicurezza dei suoi abitanti attraverso la diffusione della cultura del primo soccorso e l’installazione di DAE nei punti strategici del territorio.

L’iniziativa ha riscosso grande interesse e partecipazione, confermando l’importanza di tali attività per la comunità locale. Grazie alla collaborazione tra il Circolo degli Anziani, il Kiwanis Club e il contributo volontario del dott. Giarratana, Vittoria e Scoglitti compiono un passo significativo verso una maggiore sicurezza e prevenzione in situazioni di emergenza.

Salva