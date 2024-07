TARI a Pozzallo: “Ci sono consiglieri comunali che lavorano….”

“Non si può non avere una sorta di sconcerto, e di incredulità, sul contenuto del comunicato di Forza Italia sulla questione della Tari.

Francesco Ammatuna. Franco Giannone e Valentina Sudano, consiglieri comunali di maggioranza, si riferiscono all’attacco del centrodestra sulla TARI ( https://www.radiortm.it/2024/07/19/pozzallo-la-tari-aumenta-del-14-per-cento/) e prendono posizione. In realtà in questi ultimi anni la Regione Siciliana, che aveva il compito di adottare un piano dei rifiuti, non l’ha ancora approvato, con la conseguenza che non esistono impianti dove i Comuni possono conferire i rifiuti; quei pochi funzionanti esigono tariffe molto alte”.

“Nell’estate del 2022, quasi tutti gli impianti di smaltimento andarono in tilt e i Comuni della Sicilia, per evitare che i rifiuti potessero rimanere per strada, furono lasciati soli e ostaggi di imprenditori senza scrupoli, che richiedevano prezzi troppo alti per lo smaltimento; l’alternativa era quella che gli stessi dovessero essere trasportati nel nord-Italia con ulteriori altissimi aggravi di spesa”.

Al Comune di Pozzallo, queste extra-spese sono costate circa 450.000 euro, e purtroppo, per legge, devono essere a carico dei cittadini, anche se la responsabilità è stata totalmente della Regione Siciliana.

Nel consiglio comunale del 18 luglio 2024, è stato approvato il PEF e le tariffe Tari con le maggiorazioni, relative all’anno 2022.

“In questi giorni la Regione, ripetiamo l’unica colpevole – aggiungono Ammatuna, Giannone e Sudano – ha pubblicato un decreto, a parziale ristoro, in cui si riconoscono ai Comuni parte degli extra-costi sostenuti nell’anno 2022.

I nove consiglieri comunali presenti alla seduta del Consiglio Comunale, in cui erano assenti quelli di Forza Italia, con grande serietà ed impegno hanno approvato un atto di indirizzo in cui si è impegnato il Sindaco e l’Amministrazione Comunale a studiare tecnicamente il modo di utilizzare le somme ricevute dalla Regione per ridurre la Tari ed ovviamente le bollette.

Nelle elezioni amministrative i cittadini hanno dato il loro voto a chi li doveva rappresentare in consiglio comunale, invece registriamo fughe continue ed assenze ingiustificate.

Un argomento così importante necessitava la presenza tutti, così non è stato, essendo presenti solo i consiglieri della maggioranza che sostengono il Sindaco Ammatuna.

I due di Forza Italia erano assenti perché avranno avuto altri problemi da risolvere. Onore al merito ai nove consiglieri presenti.

Quelli che non c’erano – concludono – dovranno spiegare ai cittadini i motivi della loro assenza.

È degenerazione della politica quando si cambia casacca solo perchè non si è ottenuto nulla dopo varie richieste al primo cittadino.

C’è chi è eletto per fare gli interessi dei cittadini e il bene comune, c’è purtroppo che pensa ad altro”.

