Chiarimenti dell’Iblea Acque S.p.a. sulle bollette “pazze”

La società Iblea Acque SpA, a proposito delle ventilate “bollette pazze”, torna a chiarire che, con riferimento intanto all’annualità 2023, la stessa è da considerarsi un periodo di transizione per i Comuni soci considerato che la gestione del servizio idrico integrato è stata formalmente e concretamente trasferita in carico alla stessa società proprio in questo lasso di tempo. I dati elaborati, dunque, fanno riferimento ai database messi a disposizione dai vari Comuni che, in alcuni casi, come è stato verificato, possono risultare anche non conformi alla realtà fattuale. Nel ricordare che Iblea Acque SpA predisporrà nei prossimi giorni una serie di solleciti rispetto alle bollette già inviate, si precisa che, da parte della società, non ci sarà alcuna azione vessatoria nei confronti dell’utente destinatario degli avvisi ma lo stesso potrà fornire un riscontro al sollecito avanzando istanza di rateizzazione o di ricalcolo, dimostrando la eventuale non corrispondenza dei consumi indicati. Iblea Acque SpA precisa di stare ottemperando semestralmente agli obblighi prescritti da Arera, l’agenzia di controllo di tutti i gestori del servizio idrico integrato. Nelle scorse settimane, ha già preso il via la lettura del primo semestre 2024 che, per quanto concerne la prossima bollettazione, garantirà maggiore aderenza tra i consumi reali e quelli indicati per il pagamento allineando il più possibile le cifre a disposizione. Viene auspicata, in questo senso, la collaborazione degli utenti, soprattutto nel momento in cui i contatori si trovano all’interno delle abitazioni. Tramite l’App dedicata è possibile, altresì, comunicare l’entità del consumo allegando la foto del contatore. La società Iblea Acque SpA invita i consumatori, per quanto sarà possibile, al confronto diretto, e non mediato, con l’utenza ricordando che la bolletta si compone anche delle quote non legate soltanto al consumo dell’acqua ma anche alle parti che riguardano la depurazione e la gestione delle fognature. Gli sportelli della società nei vari Comuni della provincia sono sempre disponibili per ogni chiarimento. Ulteriori info sul sito www.iblea-acque.it

Comunque è da far presente che ancora nella cittadina di Monterosso Almo non è presente lo sportello della società nonostante sollecitati dagli amministratori e dai cittadini. I monterossani restano in attesa di una risposta urgente.

