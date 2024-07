Il pozzallese Giardina al Catania. Contratto professionistico

Grandi campioni crescono. Il pozzallese Matias Giardina, classe 2007, ha firmato il suo contratto da professionista con la prestigiosa società del Catania Calcio. Ruolo mezz’ala, lo scorso anno ha realizzato ben 20 reti con l’Under17 regionale, il giovane pozzallese verrà aggregato alla Primavera 3 della società etnea. Giardina ha esordito con la Young Pozzallo, la società che ha creduto in lui da giovanissimo fino a portarlo a questo importante traguardo. La Young Pozzallo, negli ultimi anni, si è “specializzata” nello scovare giovani di talento da portare successivamente in società ben più blasonate, come Pescara, Catanzaro e Ragusa.

Giardina ha firmato davanti al direttore del settore giovanile della società etnea, Orazio Russo, estimatore del giovane pozzallese che seguiva da diversi mesi. È stato proprio Russo ad indirizzarlo presso la società etnea, con grande soddisfazione da entrambi le parti. Un “bravo” anche al responsabile del settore giovanile della Young, Claudio Lupo, fra i primi ad accorgersi del talento di Giardina.

Particolare non trascurabile, Giardina è nipote del nostro collega, Michele Giardina, scomparso lo scorso gennaio. Apro una parentesi personale. Più volte Michele mi aveva parlato di suo nipote come di un giocatore brillante ed altruista. E più volte lo stesso Michele aveva augurato al giovane nipote di arrivare ad indossare casacche prestigiose. Lo stesso augurio che la redazione del nostro giornale formula al giovane Giardina.

