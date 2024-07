Giarratana. Al MeMuFest aria di Medioevo

Con la serata prefestival del MeMuFest il Medioevo ieri sera è arrivato nel centro ibleo. Atmosfere suggestive e ammalianti che, all’ora del tramonto, hanno rievocato le ambientazioni dei secoli andati. La musica celtica, con le proprie melodie trascinanti, è risuonata nell’aria, inebriando i cuori e scatenando i piedi in danze sfrenate . Un corteo prima ha sfilato per le vie del borgo, attirando gli sguardi curiosi dei numerosi presenti. Poi, ci si è lasciati trasportare dalle invenzioni di menestrelli e giocolieri nella suggestiva cornice del parco dei Settimo. E’ stato un grande successo, dunque, il momento d’esordio del MeMuFest aperto dal corteo caratterizzato dal suono dei tamburi di Giarratana. A seguire, applaudita l’esibizione del gruppo sbandieratori e musici Città di Vignanello mentre a tenere banco e a scatenare gli entusiasmi sono stati i concerti di musica celtica del gruppo Pendragons e di suoni e parole trascinanti della band Onorata società che non ha bisogno di presentazioni.

E oggi si continua con la giornata dedicata al festival vero e proprio. Si comincia alle 18,30 con l’apertura della kermesse che sarà caratterizzata dalla sfilata dei gruppi partecipanti e dal corteo storico lungo le vie di Giarratana. Quindi raduno in piazza XIII ottobre, poi si procede lungo corso XX Settembre, corso Umberto I, piazza Vittorio Veneto e a seguire il percorso verso il museo a cielo aperto. Previsto, a conclusione del corteo, l’arrivo al Parco dei Settimo, scenario principe del festival. Qui, alle 19,30, ci sarà l’apertura delle taverne e l’inizio delle esibizioni. Alle 20 lo spettacolo di falconeria a cura dell’associazione “Falconeria della Contea”. Alle 20,30 l’esibizione di giocoleria di stendardi a cura dell’associazione “Folklore Petiliano”. Si continua alle 21 con le rievocazioni storiche che saranno curate dal gruppo “Milites Trinacriae”. Alle 21,30, ancora, lo spettacolo di danze medievali a cura dell’associazione “Sicularagonensia”. Alle 22 esibizione che sarà animata dall’associazione “Sbandieratori e musici di Vignanello”. Alle 22,30 lo spettacolo a cura di Nino Scaffidi sul tema “Il fachiro dei serpenti”. Gli ultimi appuntamenti sono in programma alle 23 con l’esibizione a cura dei Tamburi di Giarratana e alle 23,30 con lo spettacolo di musica celtica-medievale animato dai Wooden legs.

