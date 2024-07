Scoglitti, Movimento “Punto A Capo”: “Caos parcheggi e viabilità al collasso”

Il Movimento Punto a Capo interviene sulla situazione di Scoglitti evidenziando una viabilità fortemente congestionata e disagi per residenti, villeggianti e visitatori che non rendono fruibile la frazione rivierasca.

“Le zone blu estese in tante aree, specie in centro, non sono di certo risolutive – spiegano dal direttivo del Movimento Biagio Cirica, Antonio Prelati, Toti Miccoli e Anthony Incorvaia – e si sta assistendo a una congestione del traffico e a una viabilità al collasso. La mancanza di parcheggi porta, in diverse situazioni, alla sosta selvaggia, a utenti bloccati letteralmente in casa, a strade difficilmente percorribili dai mezzi di soccorso. Una situazione che complica enormemente la vivibilità di Scoglitti e di conseguenza inficia sull’appeal per i turisti”.

“Chiediamo all’amministrazione – spiega la consigliera Agata Iaquez – interventi per il controllo del territorio e della viabilità tramite la Polizia Locale. Vi sono inoltre zone densamente frequentate, come il lungomare, che necessitano di un presidio costante poiché tra, monopattini, bici e altri mezzi che fanno slalom tra le famiglie a passeggio vi sono rischi per la sicurezza. Occorre un piano parcheggi in grado di fornire nuove aree di sosta e decogenstionare il centro cittadino per fare in modo che Scoglitti non sia, nei mesi estivi, preda del disordine”.

Salva