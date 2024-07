Ragusa. Al via Outgether, momenti di attività sportiva all’aperto

“Vieni a fare sport con noi!” È il claim della seconda edizione di Outgether, la rassegna di attività sportive all’aperto nei luoghi della città di Ragusa al via a seguito della manifestazione di interesse, che è stata molto partecipata: infatti il programma delle attività, tra Marina, Ragusa e San Giacomo, è molto articolato.

A Marina di Ragusa si svolgeranno stage di autodifesa e fitness musicale in piazza Torre, il Burly Power (in piazza Torre, al porto, ai Gesuiti, nell’area dell’ex depuratore), il cardio HIIT, la cross boxe e il pugilato olimpico alla terrazza del porto, le dimostrazioni di hockey con gonfiabile alla terrazza del porto, il fitness musicale e le attività olistiche nell’area dell’ex depuratore, il fitness a corpo libero alla terrazza del porto, il functional training in piazza Torre e alla terrazza del porto, la meditazione all’area attrezzata dei Gesuiti, la zumba alla terrazza del porto e in piazza Torre, l’Ocr nell’area attrezzata dei Gesuiti, il pilates in piazza Torre e nell’area dell’ex depuratore oltre che ai Gesuiti, lo yoga per adulti e lo yoga per bambini alla terrazza del porto.

A settembre, poi, saranno trasferiti a San Giacomo lo stage di autodifesa e il fitness a corpo libero. A Ragusa, sarà il parco ex scalo merci a fare da cornice agli incontri di pilates e allo stage di autodifesa mentre a Villa Margherita si terrà il peripherial heart action. Sono previste anche lezioni interattive di scacchi a Ibla e al parco dell’ex scalo merci. Alcune attività sono gratuite, e per altre, come l’anno scorso è prevista una quota di partecipazione. Sotto ogni evento, nel calendario, ci sono tutti i recapiti telefonici per informazioni ed eventuali prenotazioni.

“Anche quest’anno – dichiara l’assessore allo sport Simone Digrandi – siamo riusciti a trasformare i nostri luoghi in una grande palestra all’aperto e per questo voglio ringraziare di cuore le tantissime realtà sportive che hanno aderito alla manifestazione di interesse. Momenti, questi, che si affiancano all’intero cartellone di eventi sportivi luglio – dicembre e alla grande giornata nazionale “la Repubblica del Movimento” che vivremo il 22 settembre con la Fondazione Sport City. Sarà bellissimo: buon divertimento a tutti”.

Il programma di Outgether è disponibile nel sito istituzionale del Comune di Ragusa al link https://www.comune.ragusa.it/it/page/131632 mentre l’intero programma degli eventi sportivi, comprensivo anche delle iniziative di outgether, e raggiungibile al link https://www.comune.ragusa.it/it/events/87467/grandi-eventi-sportivi-luglio-dicembre-2024

Entrambi i programmi sono scaricabili.

Gli eventi e le attività potranno subire variazioni di orari, giorni e/o location. Ogni modifica verrà tempestivamente comunicata dai singoli organizzatori e pubblicata sul sito comune.ragusa.it e sui canali social del Comune di Ragusa.

Salva