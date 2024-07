A ritmo di danza inizia l’estate a Marina di Modica

Si sono esibiti sul palco dell’Auditorium Nannino Ragusa a Marina di Modica per il primo “Saggio spettacolo, Luci, danza, azione”, i ragazzi della scuola Ritmo studio danza di Gaetano Cassenti e Caterina Boncoraglio. Oltre 100 allievi si sono cimentati in una performance suddivisa in vari momenti, con un unico filo conduttore: Film, TV, Cinema, con l’obiettivo di portare in scena coreografie in cui tutti gli allieva potessero esibirsi in maniera sinergica e trasversale, in tutti gli stili. Un auditorium al limite della capienza, con un pubblico rimasto affascinato dallo straordinario spettacolo coreografico. La serata, cui hanno partecipato il vice sindaco Giorgio Belluardo e l’Assessore alle politiche giovanili Samuele Cannizzaro, si è conclusa con uno straordinario spettacolo di fuochi d’artificio.

