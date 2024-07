Quando godi la stima dei dipendenti. Riceviamo

Oggi celebriamo un traguardo importante: il settantesimo compleanno dell’Avv. Antonino Di Giacomo, al secolo Carmelo, una figura di rilievo nel panorama legale italiano e un instancabile difensore dei diritti dei cittadini.

L’Avv. Di Giacomo ha dedicato gran parte della sua carriera alla tutela dei consumatori, collaborando con l’Unione Nazionale dei Consumatori. La sua esperienza professionale è arricchita dal ruolo di ex dirigente DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi), che gli ha permesso di acquisire una profonda conoscenza delle dinamiche amministrative e legali nel contesto scolastico. Nonostante le grandi soddisfazioni maturate negli anni come dirigente, spinto dall’amore per la difesa dei diritti e la lotta contro le ingiustizie, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza in età adulta durante l’attività di lavoro quale DSGA. Anche dopo aver raggiunto l’età pensionabile, continua a lavorare instancabilmente, grazie alla passione per questa professione e alla dedizione verso i più deboli.

Oggi, l’Avv. Di Giacomo si occupa prevalentemente di assistenza e previdenza, con un impegno particolare nella difesa dei diritti delle persone con disabilità. La sua dedizione nel tutelare questa categoria è ammirevole e ha portato a significativi successi in ambito legale, migliorando la qualità della vita di molte persone.

Ma l’impegno dell’Avv. Di Giacomo non si ferma qui. È anche in prima linea nella lotta contro il precariato scolastico, battendosi affinché i diritti dei docenti precari siano riconosciuti e rispettati. La sua azione costante e determinata ha contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su questo importante tema, promuovendo cambiamenti positivi nel settore dell’istruzione.

La carriera dell’Avv. Antonino Di Giacomo è un esempio di dedizione, competenza e integrità. La sua capacità di affrontare con successo sfide complesse e la sua profonda umanità lo rendono un punto di riferimento per colleghi e clienti.

Oggi, nel giorno del suo settantesimo compleanno, vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine all’Avv. Di Giacomo per il suo instancabile impegno e per il prezioso contributo che ha dato e continua a dare alla società. Gli auguriamo una giornata ricca di affetto e riconoscimenti, e un futuro ancora pieno di successi e soddisfazioni.

Auguri di cuore, Avvocato Di Giacomo, e grazie per tutto ciò che fa per difendere i diritti dei più deboli e per migliorare la nostra società.

I dipendenti della sezione di Modica U.N.C. e Studio Legale Di Giacomo

