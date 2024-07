Morso da un ragno violino. Muore carabiniere

Palermo – È morto un carabiniere di 52 anni per il morso di un ragno dopo una giornata trascorsa in campagna. Si tratta di Franco Aiello, faceva servizio scorte del tribunale di Palermo. L’uomo, originario di Isola delle Femmine, aveva trascorso una giornata in campagna, facendo ritorno a casa, si è accorto di un arrossamento alla caviglia, si è recato all’ospedale, dove è stato ricoverato per degli accertamenti. Dopo alcune ore dal ricovero la situazione si è aggravata, infatti da lì a poco l’uomo è deceduto. A mordere il poveretto è stato il ragno violino, un esemplare più piccolo di altri tipi di ragni, di colore marrone-giallastro. Generalmente non si tratta di un ragno aggressivo, in genere preferisce la fuga, può capitare che morda, anche se il suo morso è indolore, i sintomi compaiono anche diverse ore dopo. Il ragno violino inietta poco veleno; in un caso su tre può infliggere morsi che possono comportare alla persona danni più gravi. La gravità del morso dipende da eventuali altre patologie di cui soffre la persona vittima del morso.

