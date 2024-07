Chiusura Macello comunale. Spadaro interroga il Sindaco

Con l’ennesima interrogazione, questa volta concernente la chiusura del macello comunale, il Consigliere comunale del PD, Giovanni Spadaro, chiede al Sindaco di sapere qual è l’orientamento dell’amministrazione comunale a seguito dei sopralluoghi eseguiti dai funzionari dell’ASP di Ragusa e dei NAS nel mese di Maggio, a seguito dei quali è stata disposta la chiusura della struttura adibita a Macello dal Commissario dell’ASP di Ragusa; Spadaro, chiede al Sindaco se non ha ritenuto prorogare la gestione in favore della Ditta “CONTEA MACELLAZIONE STT SRL”; Le ricordo – scrive il rappresentante del PD – che nella struttura lavoravano circa 20 dipendenti, i quali ora sono in grave difficoltà economica e senza alcuna certezza di riprendere il lavoro;

Il Macello comunale è una struttura indispensabile a servizio dell’importantissimo comparto zootecnico che rappresenta una colonna portante dell’economia della nostra città; Le chiedo – continua Spadaro – di conoscere i tempi di quando sarà disposto il nuovo bando per l’affidamento del servizio; quali iniziative vorrà prendere per salvaguardare i lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro.

