Ballatore ed Agosta: “La Tari a Pozzallo non si tocca”

La giunta comunale di Pozzallo propone frettolosamente un aumento della tari del 14%, mandando la delibera in consiglio.

Malgrado le posizioni, ritenute errate della Giunta su questo tentativo di aumento sproporzionato e poco ragionato, si innesta l’intensa attività consiliare dei consiglieri Uccio Agosta e Lorenzo Ballatore che non ci stanno. “Un incremento che non era giusto nei confronti dei nostri concittadini – dicono i due – che con enormi sforzi hanno dato un grande contributo per aumentare la percentuale della differenziata come non è giusto tassare i commercianti che già sostengono un costo elevatissimo”. I consiglieri hanno ribadito all’assessore al Bilancio Monte ed al sindaco Ammatuna, presenti in aula, le loro ragioni sottolineando che ci sono dei ristori regionali che devono essere inseriti per calmierare l’aumento, così come possono essere utilizzati gli introiti provenienti dalla tassa di soggiorno al fine di scongiurare l’aumento, insomma accusano che sia un aumento poco studiato dagli uffici e dalla giunta. Il consiglio viene sospeso e rimandata la votazione, con urgente convocazione di un direttivo di maggioranza. A fronte delle considerazioni espresse , Ballatore ed Agosta ribadiscono che “noi stiamo con i Pozzallesi che non possono vedersi aumentare le tasse per una delibera portata in fretta e senza le dovute attenzioni. Messa all’angolo la giunta, viene strappata la promessa dell’assessore al bilancio Monte di effettuare ulteriori verifiche prima di ripresentare la delibera al consiglio”. Come preannunciato da Ballatore e, soprattutto, da Agosta, da giorni giaceva presso gli uffici un decreto di ristoro per tutti i Comuni da parte della Regione e per Pozzallo sono stati stanziati circa 300.000 euro che andranno a decurtazione dell’aumento di 500.000 euro previsti. Tutto ciò è un primo passo per l’annullamento totale che i consiglieri Ballatore ed Agosta auspicano. “Questo atto certifica che oggi non esiste una maggioranza coesa a Palazzo La Pira pertanto occorre una forte riflessione da parte del Sindaco”.

