Monterosso. Civica Assise approva punti della Minoranza

Nel consiglio comunale svoltosi giovedì scorso diversi sono stati i punti affrontati. Tra questi l’adeguamento delle tariffe Tari che vedono un ulteriore aumento del 7% dopo quello dell’anno scorso di circa il 20%. Per mitigare questa maggiore costo, diventato pesante per le tasche dei contribuenti, i consiglieri di minoranza hanno proposto di approvare una deroga all’art 39 del regolamento IUC, chiedendo che la rateizzazione delle bollette da 4 rate a 6 rate. Questo soprattutto al fine di aiutare tante famiglie, anziani e pensionati in particolare a pagare in modo più agevolato quanto dovuto. Grazie alla sinergia degli uffici ,il consiglio comunale ha potuto votare ,e lo ha fatto all’unanimità, la proposta dei consiglieri. Nella stessa seduta i consiglieri di minoranza hanno portato una mozione di indirizzo per chiedere al Sindaco Salvatore Pagano lo spostamento della Guardia Medica oggi allocata in locali prospicenti Piazza San Giovanni e ritenuti non idonei per diversi motivi spiegati nella dettagliata mozione che è stata approvata a maggioranza dal consiglio comunale grazie anche al sostegno di alcuni consiglieri di maggioranza. Detti locali, nelle cui stanze attigue tra l’altro, si svolgono attività ricreative per anziani, a detta dei consiglieri proponenti ,non garantiscono privacy per i cittadini oltre a trovarsi in un luogo indicato da sempre come via di fuga in occasioni di manifestazioni ed eventi religiosi e di spettacolo in genere. Il consiglio ha anche esitato alcuni debiti fuori bilancio.

Con un documento della minoranza diramato oggi e’ stato poi ribadito che “ l’aumento della Tari si può azzerare “. Infatti la buona notizia è che per gli extra costi nel settore rifiuti arrivano 6,1 milioni di euro per i 12 Comuni della provincia di Ragusa . A seguito all’approvazione del Ddg della Regione Siciliana, è stato predisposto un significativo stanziamento di fondi per sostenere i Comuni nel fronteggiare gli extra costi nel settore rifiuti. Grazie ad una variazione di bilancio approvata dal Governo regionale. Nel dettaglio: Acate 91.524,96 €; Chiaramonte Gulfi 128.207,52 €;

Comiso 482.136,48 €;

Giarratana 31.687,20;

Ispica 401.754,24 €;

Modica 1.083.448,80 €;

Monterosso Almo 24.012,00 €;

Pozzallo 354.903,84 €;

Ragusa 1.492.614,72 €;

Santa Croce Camerina 288.845,28 €;

Scicli 535.083,84 €;

Vittoria 1.249.502,40 €.

“Nei prossimi giorni – afferma Paolo Amato – proporremo una mozione per chiedere al sindaco di usare questi fondi per abbattere la percentuale del 7 % di aumento di quest’anno. Aumento che potrebbe anche essere azzerato se a questi fondi sommiamo quelli della premialità della raccolta differenziata che ammontano a circa altri 21 mila euro.”

Molti sono infatti i monterossani che si chiedono come l’Amministrazione ha utilizzato o utilizzerà questi 21 mila euro della premialita’.

Salva