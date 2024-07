Campagna Avis Provinciale Ragusa estate 2024: “Sì, donare”

Giorno 12 luglio 2024 si è tenuta a Ragusa, presso la sede dell’Avis Provinciale Ragusa la conferenza stampa di presentazione della campagna di promozione per il dono del sangue “Estate 2024”.

Sono intervenuti il Presidente Provinciale Salvatore Poidomani, Giovanni Bonvento, Direttore Sanitario dell’Avis di Scicli, Franco Bennardello, Direttore Servizio Trasfusionale dell’Azienda sanitaria Provinciale Concetta Migliorisi , Vice Presidente dell’ AIL Ragusa.

Quest’anno la campagna di AVIS Provinciale per promuovere la donazione del sangue nel periodo estivo è incentrata sul progetto di comunicazione ideato da Kewin Lo Magno, con l’immagine del trolley ma soprattutto con lo slogan “Sì, donare” – ispirato alla celebre canzone di Lucio Battisti, “Sì, viaggiare” – che propone un richiamo emotivo e culturale e una rappresentazione simbolica del percorso di ogni donatore: un viaggio verso l’atto generoso del dono del sangue.

Il viaggio è una metafora per descrivere il processo del dono del sangue. Ogni donazione è un piccolo viaggio che porta ad un grande risultato: la possibilità di salvare vite. Questo viaggio non è solo fisico, dal punto di vista del donatore che si reca al centro di donazione, ma anche emotivo e umanitario, in quanto rappresenta un atto di altruismo e solidarietà.

La Campagna promozionale, che si svilupperà dal 12 luglio al 25 agosto, sarà arricchita da numerose iniziative che le varie Avis comunali organizzeranno autonomamente.

L’estate per molti, in particolare per i giovani, è sinonimo di ferie, vacanze, relax, divertimento. Per i volontari dell’AVIS si può pienamente godere di questi momenti impegnandosi allo stesso tempo e in modo responsabile per gli altri, donando un pó del proprio tempo per una giusta causa come quella della raccolta del sangue.

Durante il periodo estivo si rischia un calo dell’attenzione, una minore propensione alla donazione, e l’eventuale e conseguente carenza di sangue, che può mettere in difficoltà le strutture sanitarie, gli ospedali ma soprattutto i pazienti che necessitano di questo prezioso salvavita.

In Provincia di Ragusa negli ultimi anni– dichiara il Presidente Provinciale, Dott. Salvatore Poidomani – siamo riusciti a mantenere livelli donazionali molto positivi, tali da rendere l’estate un periodo normale, contribuendo a soddisfare il fabbisogno di sangue non solo del territorio ibleo ma anche di altre realtà territoriali in cui si sono verificate situazioni di sofferenza.

“Questi risultati, sono il frutto del grande spirito di solidarietà delle donatrici e dei donatori iblei”, – continua il Presidente Poidomani – “ai quali va sempre il nostro più sentito e sincero riconoscimento, e all’efficienza organizzativa ed operativa del sistema integrato Ragusa, che mette insieme la rete provinciale dell’Avis in rapporto di stretta collaborazione con il SIMT dell’ASP. Siamo consapevoli che comunque non dobbiamo mai abbassare la guardia, soprattutto nel periodo estivo, per garantire il diritto dell’assistenza trasfusionale alle persone che ne hanno bisogno.

