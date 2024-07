Chiostro S. Maria del Gesù. Interrogazione al Sindaco

Da diversi mesi è chiuso l’Auditorium e il Chiostro di S. Maria del Gesù, monumento (di proprietà demaniale Ministero della Giustizia) tra i più belli di Modica e della Sicilia e affidato al Comune di Modica presumibilmente con un contratto di comodato d’uso. Da un post sui social – scrive il Consigliere comunale, Giovanni Spadaro, leggo che il Chiostro sarà riaperto a breve e pertanto chiedo che venga reso noto l’iter seguito per la riapertura al pubblico del monumento. In particolare – dice Spadaro – è stato già pubblicato un bando per l’affidamento garantendo alle associazioni e ai privati interessati di partecipare? A quali condizioni? Mi permetto di ricordare – continua il rappresentante del PD, che un rilievo della Corte dei Conti e persino una determina del commissario straordinario, dott,ssa Ficano, prescrivono la messa a reddito dei beni comunali. Per l’illuminazione e la fornitura di energia elettrica del complesso monumentale è prevista un’apposita gara o quanto sopra rientra nei contratti di fornitura di energia elettrica in essere con gli attuali gestori?

