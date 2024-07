Giarratana. Ordinanza per la tutela dei lavoratori edili

Il 9 luglio scorso è stata emanata l’Ordinanza relativa alle “Attività lavorative nel settore delle costruzioni in condizioni di esposizione prolungata al sole” anche a Giarratana. Il Sindaco Lino Giaquinta , accogliendo l’invito delle organizzazioni sindacali, ha adottato il provvedimento a tutela dei lavoratori, vietando lo svolgimento delle attività lavorative in presenza di temperature superiori a 35º rilevate dal sito www.sias.regione.sicilia.it , e demandando per la riorganizzazione degli orari di lavoro alla contrattazione territoriale.

Un identico provvedimento era stato preso dal sindaco di Vittoria nei giorni scorsi.

Salva