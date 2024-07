Frigintini (Modica), è deceduto l’imprenditore Nino Cannata

Si è spento venerdì l’imprenditore modicano Nino Cannata, titolare dell’azienda agricola olearia “L’oro del Castello”. Instancabile e laborioso, appassionato estimatore della natura, fu uno dei primi ad impegnarsi per la valorizzazione e la diffusione, nel territorio nazionale ed internazionale, della qualità dell’olio di oliva DOP Monti Iblei di Frigintini.

Partecipò con impegno e sacrifici a concorsi nazionali per la promozione dell’olio d’oliva, ottenendo numerosi riconoscimenti e premi per la bontà e qualità del suo olio, che amava definire “ORO della cucina”, facendo conoscere per l’Italia e anche fuori, l’olio di Frigintini, raggiungendo così un traguardo importante anche per il territorio.

Da giovane dedicò parecchi anni al sociale da attivista della Democrazia Cristiana.

Negli anni 60 e 70, appassionato, tenace e severo nelle richieste di attenzione da parte della classe dirigente dell’epoca, contribuì allo sviluppo e alla crescita economica e sociale della frazione di Frigintini.

La sua assenza lascia un grande vuoto di storia e nello stesso tempo di insegnamento per la vita, trasmettendo agli altri che occorre “credere in ciò che si fa per riuscire a raggiungere l’obiettivo”.

