Firrincieli(M5S). “Emergenza idrica Ragusa, si poteva evitare?”

“L’emergenza idrica con cui la città di Ragusa sta facendo i conti in questi ultimi giorni si sarebbe potuta prevenire? Probabilmente sì, se si fosse dato seguito alla sollecitazione della Regione Sicilia di circa tre mesi fa quando la stessa aveva richiesto ai Comuni la ricognizione e il successivo utilizzo di alcuni pozzi, come nel caso di quello ausiliario, autorizzato ma non in uso, dell’area Lusia Asi, dal quale si sta attingendo, in queste ore, acqua in emergenza con un gruppo elettrogeno”. E’ quanto sostiene il consigliere comunale del movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, dopo essersi documentato con la massima attenzione su tutto ciò che sta accadendo in città con riferimento alla mancanza di scorte d’acqua. “L’uso di questi pozzi, lo ribadisco – prosegue Firrincieli – avrebbe potuto aiutarci a scongiurare una parte dei disagi con cui ci stiamo confrontando adesso, tutto ciò se si fossero attivati per tempo. Eppure, c’è stato un ritardo nell’intervento, seppure compulsato dall’iniziativa della Regione che tramite il Genio civile ha fatto sentire la propria voce. Questa problematica si sarebbe potuta gestire meglio? Probabilmente sì, probabilmente si sarebbe potuto evitare lo svuotamento del serbatoio di Bruscé circostanza che, il passato ci insegna, rende più complicato il riempimento, sebbene lo stesso sia tuttora in corso, e quindi il passaggio delle acque nelle condutture che devono ritrovare l’adeguata pressione. Speriamo che questa esperienza ci serva da lezione. Resta il fatto, comunque, che abbiamo chiesto la convocazione straordinaria di un consiglio comunale sui problemi patiti e sulle future iniziative da intraprendere con l’auspicio che il sindaco possa riferire in aula, non a mezzo post o sulla stampa, e quindi alla città, quali azioni non si sono intraprese per tempo e quali sono stati i problemi tecnici con cui Ragusa sta dovendo fare i conti con riferimento alla questione idrica”.

