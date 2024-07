Vittoria. Avviati i PUC (Progetti di Utilità Collettiva)

Il Comune di Vittoria ha dato il via a cinque progetti inclusi nel catalogo PUC, visionabili sulla piattaforma per la gestione del Patto per l’inclusione sociale GePI https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/PucCPI .

I progetti strutturati dal Comune di Vittoria riguarderanno 150 persone individuate nella platea dei percettori dell’ ADI (Assegno di Inclusione) e richiedenti SFL (Supporto Formazione Lavoro).

Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività. I progetti sono strutturati in coerenza con le competenze professionali dei beneficiari e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l’impiego e gli uffici del Servizio Sociale del Comune.

“Con l’avvio dei PUC, il Comune di Vittoria offre la possibilità ai cittadini disponibili di percepire L’ADI (assegno di inclusione), in cambio di un’attività socialmente utile. Attraverso i progetti proposti abbiamo anche immaginato un percorso di work experience, anche formativo, finalizzato all’accompagnamento verso sbocchi lavorativi per i beneficiari. Percorsi cioé che possano consentire a soggetti fragili di raggiungere l’autonomia e affrancarsi dal disagio. Abbiamo voluto dare una applicazione utile ad una misura ancora incerta e non priva di contraddizioni qual è lo strumento che ha sostituito il reddito di cittadinanza”- ha dichiarato il vice Sindaco e assessore alle politiche del lavoro, Giuseppe Fiorellini.

Per il sindaco Francesco Aiello si tratta di un percorso importante: da un lato aiutare soggetti che hanno bisogno, dall’altro di evitare che si possa percepire un reddito senza un corrispettivo. I puc, infatti hanno come obiettivo quello di restituire un beneficio alla collettività da parte di coloro i quali sono impegnati nelle attività

Salva