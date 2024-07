Strisce blu a Scoglitti, dal 9 luglio in vigore

Al fine di offrire un servizio vantaggioso agli utenti abituali ed occasionali, da martedì 9 luglio 2024, a Scoglitti saranno adottate tariffe agevolate per le soste a medio e lungo termine, come già sperimentato con successo negli altri centri balneari della provincia.

Si stabilisce per tutto il territorio di Scoglitti la tariffa oraria di € 0,80 (uniformandola alle tariffe in uso nelle realtà limitrofe es. Ragusa, Punta Secca, ecc), con tariffe agevolate per le soste a medio e lungo termine, secondo il seguente prospetto:

FERIALI

1 ora: € 0,80

Dalle 20.00 alle 24.00: € 2,80

PREFESTIVI/FESTIVI

1 ora: € 0,80

Intera giornata: € 5,00 (15 ore)

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SOSTE A LUNGO TERMINE:

settimanale: € 30,00; quindicinale: € 50,00; mensile € 80,00

Di seguito le aree interessate

Per il versante di ponente – lato Riviera Lanterna: vie Ammiraglio Millo e Orazio Costantino, fino alla via Bassanesi; via Orazio Costantino, dalla via Delle Raie alla via Della Melia e nella via Della Melia sulla corsia di destra con senso di Marcia Riviera Lanterna via O. Costantino.

Per il versante di levante – lato Riviera KamarinaL:- via Taranto, dalla sede della Guardia Medica alla via Montecristo, l’area recintata, “ex mercatino” compresa tra la via Taranto e la via Pantalleria ed, ad implementazione un’area sottostante, nella disponibilità dell’Ente, sterrata opportunamente predisposta, a cura del Cocessionario.

Si precisa che sono previsti fino a 10 minuti di sosta di tolleranza – previa indicazione dell’orario di arrivo – ai fini del pagamento del ticket, per consentire il tempo utile necessario al conducente per raggiungere il parcometro più vicino e fare ritorno al veicolo in sosta.

I parcometri consentono il pagamento con monete di diverso taglio, tessere prepagate, bancomat, carte di credito o utilizzando smartphone, Iphone, Android e Windows Mobile mediante l’applicazione mobile (Easy Park) che consente il pagamento reale della sosta.

Esclusivamente per i residenti nei tratti di strada soggetti a pagamento della sosta è prevista l’esenzione dal pagamento del ticket e sarà limitata ad una sola autovettura per nucleo familiare.

Gli utenti beneficiari dovranno essere muniti di apposito contrassegno (pass) rilasciato dal Comando di Polizia Municipale; detto contrassegno autorizza la sosta gratuita di un solo veicolo per nucleo familiare, non costituisce diritto alla riserva personale di un posto auto e viene rilasciato, previo pagamento, in favore dell’Amministrazione comunale, delle spese strettamente necessarie per la produzione e stampa del documento e di quelle occorrenti per l’istruzione e la definizione del relativo procedimento, conteggiate in euro 10,00 (dieci), il pagamento può essere effettuato a mezzo c.c.p. n. 11380979 o bonifico su IBAN: IT08S0760117000000011380979, intestato a Comune di Vittoria Tesoreria Comunale, indicando nella causale: “Contributo spese rilascio pass residenti zona blu”.

