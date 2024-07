Baroque Race, corsa nel Patrimonio dell’Unesco

Domenica torna la Baroque Race, la corsa di 24 km che unisce le località di Ragusa, Modica e Scicli. Tre luoghi Patrimonio dell’Unesco e questo è forse l’aspetto che da sempre caratterizza la prova siciliana, ttra le più amate nel calendario estivo. L’obiettivo di coniugare la corsa con il turismo sportivo è stato raggiunto e correre tra le bellezze barocche del territorio con paesaggi mozzafiato non fa altro che far vivere agli atleti emozioni e sensazioni uniche.

La gara, intitolata alla memoria di Giorgio Buscema, gode dei Patrocini dei tre comuni interessati, il sostegno dell’Assessore allo Sport Simone Digrandi, la collaborazione con la UISP Territoriale Iblei guidata da Tonino Siciliano. La ASD No al Doping Ragusa quest’anno vanta anche il supporto della società Albani O. P. “Insieme secondo natura”, partner ufficiale dell’evento.

Tanti podisti di spicco stanno dando la loro adesione alla Baroque Race, prova Nazionale FIDAL, a cominciare da Angelo Mandara, già primo quest’anno al Vivicittà ragusano e secondo nella passata edizione della corsa da Ragusa a Scicli. Contro di lui Sebastiano Foti, Mario Piraino, Enrico Pafumi mentre fra le donne torna Nadia Cozza, seconda lo scorso anno a confronto con Simona Sorvillo, quest’anno prima alla Maratonina di Terrasini.

La partenza della prova sarà dallo straordinario scenario di Ragusa Ibla, in Piazza Pola alle 7:00, mentre da Modica scatterà la Baroque Sprint, su 10,2 km, sia agonistica che non, con lo start davanti il Teatro Garibaldi in Corso Umberto.

Un ringraziamento speciale va a CIVES, infermieri per l’emergenza guidati da Sergio Pacetto, alla Gulino Carmelo Servizi per una collaborazione sempre più intensa e all’Ard Discount che curerà il ristoro degli atleti con un giusto reintegro minerale.

Tutte le informazioni su: www.maratonadiragusa.com

Salva