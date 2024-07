Il Dono. Ragusa, gesto eversivo di libertà e di relazione

Promosso dall’assessorato allo Sviluppo di Comunità del Comune di Ragusa, in occasione del Festival del volontariato, venerdì 5 luglio 2024 alle 17, presso la sala convegni del Centro Polifunzionale di via Napoleone Colajanni a Ragusa, si svolgerà il primo di un ciclo di incontri sul tema “Il Dono – gesto eversivo di libertà e di relazione”. All’iniziativa hanno aderito i gruppi scout, i club service della città e Confcooperative.

Aprirà i lavori il sindaco di Ragusa Peppe Cassì a cui seguirà l’intervento del presidente della CSVE Salvo Raffa. Il coordinamento dei lavori è affidato a Giovanni Iacono, Sociologo/Metodologo, assessore alla Sanità, allo Sviluppo di Comunità e alla Protezione Civile.

Modererà Filippo Spadola, assistente sociale e progettista di interventi.

“Si tratta – spiega l’assessore Giovanni Iacono – di un ciclo di incontri condiviso con il Centro Servizio Volontariato Etneo, con tutti i gruppi Scout e con i “club service” che svolgono attività di servizio alla comunità. La “Comunità” nasce quando si acquisisce consapevolezza di avere dei doveri verso l’altro generalizzato, non la propria oikos, la propria famiglia, i propri amici, il proprio ‘clan’ ma l’altro generalizzato, l’estraneo, il non conosciuto. Il dono crea civismo, fiducia, reciprocità, relazione. Il capitale sociale è dono, il dono è relazione, il dono è fiducia, il dono è solidarietà, il dono fa comunità. Il contrario è l’individualismo, l’egoismo, il narcisismo, la rabbia, l’odio, tutto ciò che, oggi, appare contraddistinguere la società contemporanea”.

Sono previsti gli interventi di:

Ketty Vaccaro, sociologa, responsabile dell’Area Salute e Welfare del CENSIS che relazionerà su “Ben essere e Mal essere, il rapporto CENSIS, visto da vicino -Esperienze di Comunità”;

Tiziana Da Dalt, presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Friuli-Venezia Giulia su “L’esperienza al servizio della fragilità”;

Salvatore Poidomani, assistente sociale di neuropsichiatria infantile di Modica, Segretario Nazionale SUNAS;

Marco Santoro, assistente sociale, Presidente della Commissione Consultiva per la Formazione Continua dell’Ordine Assistenti Sociali FVG.

