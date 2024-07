Pozzallo. Esplosione alla banchina commerciale: era esercitazio

Al termine dell’esercitazione, si è tenuto il consueto “debriefing” per verificare l’esito degli interventi effettuati, e dell’esito delle risultanze si è potuto constatare il buon esito dell’esercitazione che si è attenuta ai piani ed ai protocolli di emergenza in vigore. Queste esercitazioni risultano utili per testare il livello di addestramento, la tempistica di intervento e la sinergia tra le diverse componenti che operano durante l’emergenza, nonché a monitorare l’efficienza e la funzionalità dei mezzi antincendio immediatamente e direttamente disponibili in ambito portuale, unitamente a quelli presenti sui mezzi di soccorso intervenuti.