Aula studio per studenti a Scoglitti

Quest’anno il Comune di Vittoria ha predisposto un’aula studio per gli studenti a Scoglitti. Da lunedì, 8 luglio al 31 agosto, per iniziativa dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Corbino, di concerto con il Sindaco Francesco Aiello, ci sarà un’aula a disposizione di tutti gli studenti per la preparazione dei loro esami che sarà ospitata all’interno dei locali dell’istituto comprensivo “Sciascia” a Scoglitti. Sarà possibile accedere tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, previa firma del registro presenze in entrata e in uscita. Questa la posizione https://maps.app.goo.gl/SS1cBrgQkPwGagx39

“Ogni anno registriamo a Scoglitti molta affluenza di giovani studenti, universitari o maturati che si preparano per i test d’ingresso alle università in particolare nel mese di agosto” spiega l’assessore Francesca Corbino. “Da quando ho la delega all’istruzione penso a quanto sia importante che venga riconosciuto e apprezzato l’impegno di tutti gli studenti, anche mettendo a loro disposizione spazi comodi dove studiare nelle località marinare, dove spesso le case sono pensate per le vacanze e non vi sono spazi attrezzati per lo studio”.

“Apprezziamo l’eccellente lavoro svolto dalle scuole di Vittoria e ci mettiamo a disposizione degli alunni per risolvere qualsiasi loro difficoltà”- dichiara il Sindaco – “questo è un piccolo segnale di vicinanza dell’Amministrazione comunale agli studenti tutti”.

Si ringrazia il Dirigente dell’istituto Sciascia, Prof. Salvatore Panagia, per la preziosa collaborazione, la segreteria e tutto il personale Ata per la disponibilità.

L’aula è dotata di WiFi e di aria condizionata.

Si invitano i ragazzi che penseranno di usufruire con una certa costanza giornaliera o settimanale dell’aula a contattare gli uffici all’indirizzo email assessore.corbino@comunevittoria-rg.it per concordare le migliori modalità di utilizzo, ma anche per eventuali segnalazioni e richieste sul servizio.

