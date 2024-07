Nuovi Asili nido. Interrogazione del Consigliere Spadaro

Il Comune di Modica è stato beneficiato di €. 2.500.000,00 di fondi PNRR per nuovi locali e/o riconversione di immobili da adibire ad asilo nido. Per tale ragione e per quanto si legge da un comunicato dell’on. Abbate, pare che tra gli edifici da riconvertire ad asilo nido vi sia l’ex scuola “Milano Palermo”. A motivo di ciò, il consigliere comunale del PD Giovanni Spadaro, ha presentato un’interrogazione, con la quale sottolinea che la suddetta scuola è stata chiusa circa 15 anni fa alla fruizione per un problema strutturale perché costruita sopra una grotta, per questa ragione ha chiesto di conoscere se nel finanziamento PNRR sia previsto il consolidamento della grotta o se l’Amministrazione intenda utilizzare i fondi ricevuti per riconvertire l’edificio senza prima metterlo in sicurezza.

Salva