“Nube di fumo tossica a Scicli”. Riceviamo

Questa notte una nube di fumo tossico ha avvolto un grande territorio costiero nel comune di Scicli, nube dovuta alla combustione della “fratta” residuata dalle coltivazioni in serra.

La combustione di questo tipo di rifiuti costituisce un grave attentato alla salute, alla economia di tutta la nostra area votata al benessere e al turismo, ed è un reato previsto dal codice penale. La combustione illecita di rifiuti [Art. 256 bis D.lgs. n. 152 del 03.04.2006] è un reato previsto dal codice dell’ambiente ed è punito con pene severe.

Noi cittadini non permetteremo che questo fenomeno possa ripetersi impunemente. Un fenomeno che ha già distrutto la salute e il benessere dei residenti e l’economia turistica di ampie fasce del territorio siciliano. Ci attendiamo la più completa collaborazione non solo da parte delle istituzioni, ma anche dei tanti agricoltori responsabili e perbene.

In altri termini, in considerazione dei gravi pregiudizi all’economia di tutta la fascia costiera, votata al turismo nazionale internazionale, degli ancora più gravi pregiudizi nei riguardi della salute degli abitanti e dei residenti, tenendo conto della gravità del reato di combustione dei rifiuti ai sensi del codice penale con l’aggravante connessa al rilascio nell’ambiente di materiali tossici e nocivi alla salute, verrà preso in considerazione ogni strumento possibile per stroncare un fenomeno che ha già distrutto l’economia di una vasta fascia costiera della Sicilia sud orientale.

Non permetteremo che il fenomeno si espanda anche nell’area di Scicli e ogni mucchio di materiale pronto a essere smaltito in maniera verrà segnalato alle Forze dell’ordine.

Si preannuncia la costituzione di un comitato spontaneo volto a proteggere la salute delle persone e la salubrità dell’ambiente contro i comportamenti di una minoranza di persone poco rispettose del vivere civile.

Per il gruppo di residenti in contrada Pezza Filippa e viciniori

firmano:

Giampaolo Schillaci

Maria Grazie Cannella

Peppe Padua

