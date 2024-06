Csen. Riuscito il torneo in notturna di calcio a cinque

I campetti Passion dell’Asd Scicli Bruffalori hanno ospitato la quarta edizione del torneo in notturna di calcio a cinque femminile Avis Scicli. Organizzato da Tiziana Maggio, responsabile calcio a 5 regionale Csen, il torneo da sempre si prefigge di valorizzare e diffondere la disciplina del calcio femminile. Dieci le squadre che hanno partecipato di cui una addirittura proveniente da Malta, la Lija Athetic, mentre le altre erano formate da ragazze provenienti dalla provincia di Ragusa e dal resto della Sicilia. La manifestazione ha contemplato la presenza di giocatrici di alto livello tecnico. L’aspetto più interessante, però, è legato alla partecipazione di numerose ragazzine che hanno dimostrato di possedere buone qualità tecniche per proseguire nella propria attività di crescita calcistica. A vincere il trofeo Avis Scicli la squadra Noemi toelettatura, secondo posto per Aido, terzo Candiano Cremeria. Per quanto riguarda la Coppa Csen, primo posto per Ottica Trovato, secondo Pizzeria Maurizio, terzo Macelleria Cannizzaro, quarto Cedemar, squadra più giovane. Migliore giocatrice del torneo Doriana Proetto, migliore portiera Giada Baudo, capocannoniere Lucia Spataro. “Una manifestazione stimolante, anche quest’anno – commenta il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – e che non ha mancato di attirare l’attenzione. Faccio i miei complimenti a Tiziana Maggio per la cura che riesce a riservare alle varie squadre e per la creazione di formule interessanti che attirano sempre più appassionati, come tra l’altro testimoniato dalla provenienza delle varie formazioni”.

