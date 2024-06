Biden-Trump. America disorientata…l’opinione di Rita Faletti

Se il capo è forte, il paese è forte, se è debole, il paese è debole. Un’equazione emersa con chiarezza la notte del primo dibattito della campagna elettorale americana: 43% per Trump, 22% per Biden, 35% gli indecisi. Il presidente doveva dimostrare che l’età non inficia energia e lucidità mentali, né fiacca la volontà. Malauguratamente, non sempre i fatti esaudiscono i desideri e Joe Biden è riuscito a confermare la percezione di molti americani di non essere in grado di guidare la prima potenza mondiale. Esponenti democratici vicini al presidente si sono decisi a chiedergli un passo indietro. Hanno esultato i trumpiani: l’ex presidente, approfittando dei momenti in cui Biden è apparso impacciato, si è trovato la strada spianata per infilare impunemente una bugia dietro l’altra. Da attentatore della più grande democrazia al mondo, e proprio grazie ad essa, Trump ha recitato il ruolo della vittima di una persecuzione giudiziaria voluta da Biden, e per ben tre volte ha eluso la stessa domanda: “Accetterà il risultato delle prossime elezioni?” “Solo se saranno giuste”, è stata la risposta, incalzato dalla giornalista, confermando indirettamente il sostegno all’assalto di Capitol Hill il 6 gennaio 2021. Su Ucraina e Israele, ha ripetuto fedelmente quello che ha sempre detto: “Fossi stato io presidente, la Russia non avrebbe attaccato l’Ucraina e Hamas non avrebbe attaccato Israele”. Il mondo ha seguito il dibattito incollato alla Tv, gli europei con il fiato sospeso, e al Cremlino? Peskov ha assicurato che Putin non aveva alcuna intenzione di interrompere il sonno. Erano le 4 del mattino quando Biden e Trump si sono sfidati e, del resto, “Noi non interferiamo”. La versione di Peskov è verosimile: né Trump né Biden sono una minaccia per Mosca. Il primo è considerato inaffidabile ma facilmente manipolabile, il secondo innocuo per l’ equazione di cui sopra. Abituato a valutare secondo le leggi della forza, Putin è più preoccupato dell’Europa che al Consiglio di giovedì scorso ha scelto la premier estone Kaja Kallas come Alto rappresentante per la politica estera. Kallas guida con spirito indomito i paesi dell’est europeo fin dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina e oggi è uno degli interpreti più accreditati e seguiti nella lotta contro Putin per la difesa della libertà ucraina. La resistenza dell’Ue si è spostata ad est dove esiste solo un piano A, ed è la sconfitta del dittatore di Mosca.

