Ragusa. Trasporto pubblico locale accessibile a tutti

Con il subentro della nuova società che gestisce il trasporto pubblico di Ragusa gli aventi diritto avranno un nuovo tesserino per usufruire del servizio.

È quindi possibile ritirare i tesserini presso l’ufficio del Segretariato Sociale dell’assessorato Servizi Sociali di via Mario Spadola 56 – piano III – esibendo un valido documento di riconoscimento.

L’ufficio è aperto il lunedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 16.30.

Per informazioni telefoniche è possibile chiamare i numeri 0932676851 e 0932676852.

