Vittoria. Saggio di fine anno per il Centro Giovanile di Musica

Grande successo per il saggio di fine anno degli allievi del Centro Giovanile di Musica di Vittoria, diretto dal Maestro Alfonzo Faseli. Il concerto, svoltosi il 21 giugno nell’androne di Palazzo Iacono, ha visto la partecipazione di 20 musicisti che hanno eseguito un programma variegato, spaziando dalla musica bandistica alle opere più importanti del repertorio classico.

Gli allievi si sono esibiti, dimostrando le loro abilità sia al pianoforte che con gli strumenti a fiato. L’evento ha coinciso con la Festa della Musica, rendendo la serata ancora più speciale e significativa. Alla serata hanno presenziato il Sindaco Francesco Aiello, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Corbino e il Vicesindaco Giuseppe Fiorellini, che hanno manifestato il loro sostegno e apprezzamento per il lavoro svolto dal Maestro Faseli e dai giovani musicisti.

Il Maestro Faseli ha sottolineato l’importanza della musica come strumento di aggregazione sociale, dichiarando: “La musica rappresenta un momento di forte aggregazione nel tessuto sociale italiano che rafforza i valori di cittadinanza a livello locale, migliorando e favorendo un rapporto positivo fra i cittadini e l’amministrazione comunale.”

Il Sindaco si è congratulato con tutti gli allievi e il Maestro Faseli per piacevole concerto e per l’impegno dimostrato nel promuovere la cultura musicale nella nostra comunità.

