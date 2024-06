Bilancio preventivo. Coraggio Comiso: “Gestione suicida”

Approvato a maggioranza, con i voti contrari delle opposizioni, il bilancio preventivo 2024/2026 del Comune di Comiso. Fortemente critica, rispetto al bilancio proposto, la posizione dei consiglieri di Coraggio Comiso, Cristina Betta e Salvo Liuzzo, che a tal proposito dichiarano: “Seguiamo con grande preoccupazione l’evolversi di una gestione economico finanziaria per molti versi suicida. A parte i numeri contenuti nello strumento finanziario, tramite il quale si stimano entrate che molto probabilmente non potranno concretarsi, si evince l’incapacità dell’ente di riscuotere le somme non incassate degli anni passati, malgrado i metodi a dir poco aggressivi del riscossore privato. Inoltre, lasciano fortemente preoccupati i richiami del collegio dei revisori, che, tra le altre cose, hanno categoricamente imposto, riguardo all’esecuzione degli investimenti, il necessario reperimento dei mezzi finanziari. Cioè, in poche parole, viene chiesto il massimo scrupolo sulle spese. Si fa riferimento, infine, alle conseguenze di un possibile squilibrio finanziario strutturale che porterebbe al dissesto finanziario dell’ente. Abbiamo quindi votato contro, dando la nostra disponibilità a collaborare al fine di fermare, per tempo, questa nave alla deriva”.

