FdI. Aggressione Ragusa, fin quando si intende voltare lo sguardo altrove?

“L’aggressione a un operatore commerciale di via Coffa, resa nota dall’associazione di categoria Confimprese, pone il solito interrogativo: fino a quando il problema sicurezza continuerà a essere trascurato da questa amministrazione comunale? Fino a quando si vuole ancora voltare lo sguardo dall’altra parte? La città è stanca. Lo siamo noi come forze politiche, lo sono gli imprenditori che in quelle zone operano, lo sono i cittadini che non ne possono più di ascoltare la solita favoletta della presenza della delegazione della polizia locale in piazza San Giovanni. Annunci spot per pubblicizzare il nulla cosmico in termini di sicurezza e decoro. Grandi operazioni di marketing che contengono solo proclami ma di concreto nulla. Il vuoto. Proprio come gli uffici della municipale nelle ore serali. E quando i problemi si verificano, ovviamente, non c’è controllo. Una situazione complessa che questa amministrazione fa finta di non vedere. Forse è arrivato il momento che Cassì si renda conto che qualcosa (o qualcuno) non funziona. Se ne prenda atto e si dia una immediata scossa con un deciso cambio di rotta. La città ha bisogno di uomini capaci e competenti e non di prime donne onnipresenti sui social ma assenti sul territorio”.

Lo dice il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Luca Poidomani, sinceramente preoccupato per quanto accaduto.

