Nuovo asilo nido a Pozzallo. Oltre un milione per il Comune

L’adesione all’avviso pubblico del Ministero della Pubblica Istruzione del 15 maggio ha consentito al Comune di Pozzallo di rimanere destinatario di un contributo a fondo perduto per

la costruzione di un nuovo asilo nido nei pressi di Viale Orsa Maggiore.

Il comunicato del Ministero del 15 giugno ha confermato che il nostro Ente risulta essere tra gli enti ammessi a finanziamento. Gli uffici sono già alacremente al lavoro per rispettare le scadenze previste.

Entro il 31 ottobre 2024, dichiara il Sindaco Roberto Ammatuna, si dovrà procedere all’aggiudicazione della gara per la

individuazione dell’impresa che dovrà realizzare le opere.

I relativi lavori, invece, dovranno essere completati entro il 31 marzo 2026.

