Interrogazione del Consigliere Civello sulla modifica dello Statuto Comunale

Interrogazione del Consigliere comunale di maggioranza Giorgio Civello, al Sindaco, in merito alla Commissione speciale, sullo statuto e sul regolamento Comunale. In data 21/07/2023 – scrive Civello – è stata presentata una mozione, prot. N. 35503, a firma di 7 Consiglieri di Maggioranza del gruppo “Democrazia Cristiana”, di cui sono stato il proponente, con la quale è stato richiesto la “Modifica dello Statuto Comunale”, considerato che quello vigente, è stato approvato nel lontano 1992, e l’ultima modifica risale al 21/05/2005. Visto che l’Assessorato Regionale delle Autonomie locali – continua il Consigliere Civello – con la circolare N’6 Prot. N’11155 del 18/05/2023 tra gli adempimenti di prima adunanza, prescrive che “I Comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”; Visto che con Delibera del Consiglio Comunale atto N° 38 del 07/09/2023 con 21 (ventuno) voti favorevoli all’unanimità è stata approvata la mozione che impegna il Presidente del Consiglio e il Sindaco ad adottare tutti i provvedimenti per costituire una Commissione di studio per la stesura di un nuovo e più moderno Statuto Comunale e Regolamento Comunale, così da adattarsi a quanto previsto dalla legge; Visto che la conferenza dei capigruppo si è riunita in data 21/09/2023 e 12/10/2023, cosi come anche la 1° Commissione, riunita in data 20/10/2023 e 23/10/2023 e il giorno successivo, la delibera N° 44 con oggetto “Commissione di studio per la modifica dello statuto Comunale” approda in Consiglio Comunale, ma su richiesta del Segretario, l’atto in questione viene ritirato per fantomatiche “esigenze di revisione” e la mancanza del parere di regolarità contabile. Alla luce di quanto sopra, il Consigliere Civello, chiede, essendo trascorsi otto mesi dalla delibera N° 44 del 24/10/2023, quali azioni sono state predisposte per superare queste “esigenze di revisione” e se il parere di regolarità contabile è stato finalmente prodotto. Inoltre, – continua Civello – considerata la circolare N° 6 Prot. N’11155 del 18/05/2023 dell’Assessore Regionale delle Autonomie locali, chiede di che siano predisposti con una certa urgenza, gli atti necessari ad assicurare in tempi celeri la formazione della Commissione speciale sullo statuto e sul regolamento Comunale, per essere al passo con la normativa vigente. È evidente – conclude il Consigliere di maggioranza – che non possiamo più esimerci dall’avere un regolamento e uno statuto comunale più moderno e più adeguato al periodo storico in cui viviamo. Auspico che, anche se in forte ritardo, quest’atto diventi un gesto di responsabilità istituzionale nei confronti dei Cittadini.

