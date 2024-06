Asp. Il sindaco di Pozzallo contro la nomina di Drago

“La nomina a Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Pino Drago, da parte della Giunta Regionale non può non destare grandi perplessità”. Lo dice il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, il quale torna a ribadire che “Drago è imputato in un processo”, in cui si spera che lui possa dimostrare la sua totale e piena innocenza e in cui l’ASP di Ragusa si è costituita parte civile.

“La conclusione è quella che la stessa persona è parte e controparte in un processo. Sarà un caso unico in Italia. Era proprio necessario nominarlo nell’ASP di Ragusa? Si è preferito creare un caso di enorme eticità che certamente non può non passare inosservato – conclude Ammatuna.

