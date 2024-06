Scontro tra due auto sulla Comiso-Santa Croce Camerina: cinque feriti, uno è grave

Incidente sulla strada provinciale 20 Comiso-Santa Croce Camerina. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto, una Fiat Punto e una Opel Corsa: lo scontro si è rivelato violentissimo, al punto da ridurre i mezzi a un groviglio di lamiere.

Per liberare i conducenti e i passeggeri è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, le squadre sono state inviate da Vittoria e da Santa Croce Camerina. Sul luogo dell’incidente anche i sanitari del 118, che hanno soccorso in tutto cinque persone rimaste ferite. Una di loro è in condizioni gravi ed è stata trasferita in ospedale con codice rosso

